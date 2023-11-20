На Киевщине мать снимала порно со своими дочерями: в роли актера был отчим (видео)
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Злоумышленникам грозит длительное тюремное заключение
В Киевской области правоохранителям удалось задержать преступников, которые систематически развращали двух несовершеннолетних девочек. Как оказалось, мать детей снимала все происходящее на камеру.
Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области. Нерадивая мать и отчим девочек были задержаны. Супругам сообщили о подозрении в изнасиловании, а также создании и распространении детской порнографии.
Правоохранители установили, что женщина снимала на камеру моменты развращения своих малолетних дочерей 2011 и 2013 годов рождения. Затем она размещала данные ролики в сети Интернет.
В ходе следствия выяснилось, что ее муж (отчим девочек) совершил действия сексуального характера в отношении одной из падчериц. Свои действия преступник также снимал на камеру.
На данный момент девочки находятся с биологическим отцом. Супругам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
По факту изготовления и распространения детской порнографии женщине сообщено о подозрении в совершении преступлени предусмотренного УК Украины. Ее муж подозревается в совершении изнасилования в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Им грозит длительное тюремное заключение. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Подольском районе Киева произошло второе изнасилование за два дня. В столице на улице Косенко в Подольском районе изнасиловали женщину. Это уже второе изнасилование за два дня в этом районе.
Об инциденте в полицию сообщил проходивший мимо мужчина. Как выяснилось, женщина шла с посиделок в лесу домой.