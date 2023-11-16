В Киеве мужчина покончил с собой необычным способом

Жуткая картина предстала перед глазами прохожих

В четверг, 16 ноября, в Святошинском районе Киева произошла трагедия — житель одной из многоэтажек покончил жизнь самоубийством. Причины и обстоятельства трагедии, на данный момент, устанавливаются.

Об этом сообщили киевские Телеграм-каналы. Труп свисал на улицу с подоконника и прибывшие на вызов специалисты прикрыли его покрывалом.

Известно, что на Борщаговке мужчина совершил суицид и повесился прямо из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Трагедия произошла в многоэтажном жилом доме по улице Жмеринская, 1-Б.

Его труп обнаружили шокированные прохожие, которые вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей. Личность мужчины и мотивы его страшного поступка устанавливают специалисты. По данному делу проводится всесторонее расследование.

Место трагедии

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве регулярно происходят трагедии. Так, с открытого балкона, расположенного на восьмом этаже, выпал молодой человек. К сожалению, от полученных травм парень скончался на месте. Причины и обстоятельства произошедшего установит следствие.

Кроме этого "Телеграф" сообщал о том, что в столице участились случаи падения людей с высоты. Так в начале ноября в Шевченковском районе Киева с квартиры на пятом этаже выпал 21-летний парень. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Еще одна похожая трагедия произошла 16 октября в Деснянском районе Киева — здесь 32-летний мужчина выпал с общего балкона, расположенного на уровне 8-9 этажа. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Аналогичная ситуация произошла и 24 октября в Оболонском районе столицы. Тогда с балкона, расположенного на 13 этаже выпал 34 -летний мужчина. На месте ЧП работали правоохранители и медики скорой помощи. Мужчина скончался на месте происшествия.