Хотела порадовать хозяйку? В Кривом Роге собака принесла домой часть человеческого тела (фото)
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Полиция обнаружила другие останки
В Кривом Роге собака после прогулки принесла домой часть человеческого тела. Событие произошло в частном секторе Центрально-Городского района города.
Об этом пишет местное издание "Свои. Кривой Рог". Отмечается, что пес нашел в частном секторе в кустах человеческую ногу.
Когда четвероногий принес находку домой, хозяйка животного испугалась. Женщина сразу вызвала полицию.
По предварительной информации, правоохранители также обнаружили и другие останки тела, в том числе челюсть. Отмечается, что тело, вероятно, когда-то принадлежало женщине.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 ноября в Киеве с шестого этажа дома выбросили щенка. Животное получило травмы, но его удалось спасти.