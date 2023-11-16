Хотела порадовать хозяйку? В Кривом Роге собака принесла домой часть человеческого тела (фото)

Полиция обнаружила другие останки

В Кривом Роге собака после прогулки принесла домой часть человеческого тела. Событие произошло в частном секторе Центрально-Городского района города.

Об этом пишет местное издание "Свои. Кривой Рог". Отмечается, что пес нашел в частном секторе в кустах человеческую ногу.

Когда четвероногий принес находку домой, хозяйка животного испугалась. Женщина сразу вызвала полицию.

Место находки

По предварительной информации, правоохранители также обнаружили и другие останки тела, в том числе челюсть. Отмечается, что тело, вероятно, когда-то принадлежало женщине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 ноября в Киеве с шестого этажа дома выбросили щенка. Животное получило травмы, но его удалось спасти.