В Днепре мужчину застрелили на улице: СМИ сообщают, что стрелял полицейский (видео)

На месте событий много "скорых"

В Днепре посреди улицы застрелили человека. Огонь открыли правоохранители.

Как пишут местные Telegram-каналы, по предварительным данным, полицейские застрелили правонарушителя, который напал на них. Впрочем, эти данные не являются официальными, что произошло на самом деле пока неизвестно.

В патрульной полиции Днепропетровской области подтвердили, что полицейские смертельно ранили мужчину во время разборок, но причину конфликта не озвучили. Силовики лишь отметили, что на месте работают специалисты, а руководство назначило служебное расследование.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники Государственного бюро расследований, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства происшествия. Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей", — сказано в сообщении.

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Известно, что инцидент произошел на улице Авиационной, что возле проспекта Мазепы. На месте происшествия уже работает "скорая" и полиция.

Тем временем в сети появилась еще одна версия событий. Как пишет популярный Telegram-канал "Украина Online", все якобы началось с того, что полицейские остановили для проверки автомобиль "Ягуар" водителем которого оказался Силогава Джумбери Джумберович. Во время этого процесса, по предварительным данным, между копами и водителем иномарки произошел конфликт, в ходе которого последний якобы напал на патрульных: девушку-инспектора Жилу А. ударил кулаком в лицо, а Звонкова Е. опрокинул того через себя, головой о землю, применив элемент борьбы. Во время драки один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие. Нарушитель скончался на месте.

"Учитывая агрессивное поведение правонарушителя и явно неравные физические возможности, полицейский достал табельное огнестрельное оружие (пистолет), и в отношении Силогавы Д. Д. осуществил три прицельных выстрела. Две пули из трех попали в живот. На место происшествия прибыла скорая помощь, после попыток провести реанимационные мероприятия врачи констатировали смерть Силогавы", — говорят очевидцы.

upd: Как сообщает "Политика страны", очевидцы отметили, что водитель транспортного средства был пьян, а его остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Что стало причиной инцидента не сообщается, однако очевидцы говорят, что водитель сначала набросился на патрульную и избил ее. После этого он набросился на ее напарника, повалил на землю. Выстрел прозвучал, когда один из правоохранителей уже был на земле.

Также сообщается, что в автомобиле находились дети. Патрульные после этого попали в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе средь бела дня открыли стрельбу. Она унесла жизни двух людей — один погиб на месте, а другой в карете "скорой". Причиной в полиции назвали конфликт между родственниками. Фото с места событий ужасают.

Также мы сообщали о том, что в Днепре полицейские открыли огонь по водителю автомобиля. Оказалось, что правоохранители проводили задержание правонарушительницы, которая устроила дрифт на территории церкви. Спустя время выяснилось, что нарушительницу удалось задержать.