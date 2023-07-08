Украинку в Норвегии убил муж: детали страшной трагедии

Все случилось в гостинице, где живут украинские беженцы

В городе Берген в Норвегии произошла трагедия — украинку убил мужчина, с которым у нее есть общий ребенок (была ли пара в официальном браке не сообщается). Женщина скончалась через полтора часа после того, как ее привезли в больницу с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает Nettavisen Nyheter.

По данным полиции, убитая женщина является беженкой из Украины и ей за 30 лет. Обвиняемый в убийстве мужчина из Азербайджана, ему около 30 лет, он не признает себя виновным. У пары есть совестный ребенок.

Трагедия произошла в гостинице Magic Hotel Solheimsviken недалеко от центра Бергена, где проживают беженцы из Украины. Ребенок жил с матерью, но неизвестно, был ли он свидетельницей трагедии.

Девушка умерла в больнице

Украинку с травмами обнаружили сотрудники гостиницы в номере. Ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти женщину, травмы оказались очень серьезными.

Екатерина жила в гостинице для беженцев

В полиции отказались сообщить подробности, как именно была убита украинка. Подозреваемого проверят на вменяемость, также его ждут судебно-медицинские экспертизы. Его задержали около гостиницы. По словам полицейских, нет никаких доказательств того, что на месте могли быть другие преступники, кроме арестованного.

Одноклассница погибшей украинки написала в Facebook, что ее зовут Екатерина Кожома. Ее сестра сейчас занимается транспортировкой тела в Украину из Норвегии и опекунством над ребенком.

Как сообщал "Телеграф", в польском городе Карпач Нижнесилезского воеводства лесники во время уборки леса обнаружили в палатке мертвую украинку.