Голову и другие части тела искали по всему району: под Киевом ссора отца и сына закончилась трагедией (фото)

В Киевской области отец убил родного сына

В Киевской области произошло зверское убийство: части тела погибшего мужчины были найдены в разных территориальных общинах Бучанского района.

Как сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, жуткая трагедия произошла в селе Белогородка.

По данным ведомства, там во время распития спиртных напитков возник конфликт между сыном и отцом, в ходе которого старший мужчина избил оппонента до смерти.

"С целью утаивания совершенного преступления мужчина с помощью кухонного ножа расчленил тело потерпевшего путем отсечения головы от туловища. В дальнейшем на собственном автомобиле переместил туловище убитого в лесополосу на территории Белогородской территориальной громады", – говорится в сообщении прокуратуры.

Там же отметили, что отрезанную голову сына убийца спрятал в кустарниках неподалеку от жилого комплекса в с. Софиевская Борщаговка.

В ведомстве уточнили, что мужчину удалось задержать. Он скрывался у себя в гараже. Ему сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ст. 115 УК Украины).

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