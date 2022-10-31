Разложили в пять пакетов: на Днепропетровщине нашли расчлененную женщину (фото 18+)

Горожане наткнулись на часть тела жертвы прямо посреди дороги

В Павлограде Днепропетровской области нашли расчлененный труп женщины, — тело поделили на части и разложили по пакетам.

Об этом сообщает местный канал "Днепр Оперативный".

Отмечается, что тело нашли вечером в воскресенье, 30 октября, — прямо посреди дороги лежала человеческая нога.

Когда стали разбираться, нашли пять пакетов с частями женского тела. Личность убитой и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области подтвердила "Информатору" факт обнаружения трупа.

Нога, которую нашли прохожие в Павлограде

Стоит заметить, что в тот же день 30 октября похожий случай был в Каменском Днепропетровской области, — посреди улицы нашли труп 64-летнего мужчины с отрубленной кистью.

Оказалось, что у погибшего произошел конфликт с другим местным жителем, и тот убил его саперной лопаткой, после чего отрубил ею кисть. Убийцу задержали.

Тело мужчины, убитого в Каменском

Как сообщал "Телеграф", ранее в Днепре задержали маньяка, убившего минимум три человека.