Разложили в пять пакетов: на Днепропетровщине нашли расчлененную женщину (фото 18+)
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Горожане наткнулись на часть тела жертвы прямо посреди дороги
В Павлограде Днепропетровской области нашли расчлененный труп женщины, — тело поделили на части и разложили по пакетам.
Об этом сообщает местный канал "Днепр Оперативный".
Отмечается, что тело нашли вечером в воскресенье, 30 октября, — прямо посреди дороги лежала человеческая нога.
Когда стали разбираться, нашли пять пакетов с частями женского тела. Личность убитой и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области подтвердила "Информатору" факт обнаружения трупа.
Стоит заметить, что в тот же день 30 октября похожий случай был в Каменском Днепропетровской области, — посреди улицы нашли труп 64-летнего мужчины с отрубленной кистью.
Оказалось, что у погибшего произошел конфликт с другим местным жителем, и тот убил его саперной лопаткой, после чего отрубил ею кисть. Убийцу задержали.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Днепре задержали маньяка, убившего минимум три человека.