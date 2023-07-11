Тянул за волосы в кусты: мужчина во Львове избил двух школьниц

Патрульные задержали мужчину, который приставал и нанес телесные повреждения подросткам

Во Львове задержали мужчину, избившего двух школьниц. Инцидент произошел утром 10 июля на улице Владимира Великого.

Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области.

Вызвали правоохранителей неравнодушные прохожие. Несколько человек позвонили в полицию, потому что слышали крики о помощи. Один из свидетелей сообщил полицейским, что неизвестный мужчина пытается затащить за волосы девушку в кусты.

"Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили несовершеннолетних напуганных подростков в возрасте 14 и 16 лет, которые сообщили приметы обидчика и указали, что он побежал по улице Княгини Ольги. Полицейские сразу же начали обследовать близлежащие территории и обнаружили мужчину, который был похож по описанию", — рассказали в полиции.

Отмечается, что потерпевшие девушки подтвердили, что это именно их обидчик. Им оказался 42-летний львовянин. Дальше за дело взялись следователи. А несовершеннолетних девушек госпитализировали.

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