Задержали при пересечении границы: на Закарпатье мужчина продавал в ЕС детей на органы

До задержания "делок" успел реализовать по меньшей мере три "продажи детей"

В Закарпатской области задержали мужчину, который занимался ужасным делом: продавал в Европу на органы детей в возрасте 1-2 лет.

Об этом пишет со ссылкой на собственные источники журналист Виталий Глагола.

По его информации, мужчина подыскивал родителей, готовых продать своего ребенка на органы.

Задержание негодяя произошло на КПП "Малые Селменцы" на украино-словацкой границе.

Задержание на границе

"Задержали мужчину во время попытки вывезти ребенка за границу. Известно, что к правоохранителям обратилась мама ребенка, у которой мерзавец пытался "купить ребенка", — говорится в сообщении.

Известно, что до задержания мужчина уже успел реализовать по меньшей мере три таких "продажи детей".

Ранее "Телеграф" писал о том, что самопровозглашенный "президент" беларуси александр лукашенко планирует торговать украинскими детьми с временно оккупированных территорий — в соседнюю страну уже вывезли сотни несовершеннолетних.