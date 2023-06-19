Приревновала к старшей на 17 лет подруге: в Сумах женщина забила до смерти "конкурентку"

Решением суда подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог

В городе Сумы произошло печальное событие: застолье с участием двух подруг и сожителя одной из них завершилось избиением и смертью женщины.

Подробности дела рассказали в областной прокуратуре.

Речь идет о случае, произошедшем 12 июня в одном из частных домов областного центра. Во время застолья с участием двух подруг и сожителя младшей женщины возникла ссора на почве ревности. Чтобы избавиться от конкурентки, младшая вытолкала старшую на улицу, где жестоко ее избила.

Через некоторое время избитая 47-летняя женщина вернулась в дом и легла на кровать, а затем скончалась от полученных травм.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей) УК Украины.

Досудебное расследование осуществляется следователями Сумского райуправления полиции ГУНП в Сумской области.

"По ходатайству следователя и прокурора Окружной прокуратуры города Сумы 30-летней подозреваемой, лишившей жизни свою подругу, решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог", — говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее сообщалось о том, что под Хмельницким мужчина из-за ревности лишил жизни друга и его девушку.