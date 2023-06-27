В Одессе девушка покромсала ножом парня, который изменил ей с мужчиной (фото)

Ревнивая жительница Одессы нанесла своему парню несколько ножевых ранений

В Одессе на улице Маршала Говорова девушка набросилась с ножом на своего парня, когда узнала, что он изменяет ей со своим товарищем.

Об этом сообщил местный Telegram-канал.

Ревнивая девушка нанесла своему парню несколько ножевых ранений. Подробностей о его состоянии после такого "выяснения отношений" не сообщается. Нет также информации о том, арестована ли девушка.

Судя по фото, на месте происшествия много крови, а орудие нападения (по виду обычный кухонный нож) не выдержало ярости девушки и сломалось. Нож валяется на полу без ручки. Одежда самой девушки также забрызгана кровью.

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Одежда девушки забрызгана кровью

Орудие "мести" не выдержало натиска ревнивицы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Сумах во время застолья с участием двух подруг и сожителя младшей женщины возникла ссора на почве ревности. Чтобы избавиться от конкурентки, младшая вытолкала старшую на улицу, где жестоко ее избила. Через некоторое время избитая 47-летняя женщина вернулась в дом и легла на кровать, а затем скончалась от полученных травм.

Также мы рассказывали, что 11-летняя школьница из Химок (Подмосковье) изрезала ножом свою одноклассницу — у ребенка было около полусотни ножевых ранений по всему телу.