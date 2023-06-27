В Одессе девушка покромсала ножом парня, который изменил ей с мужчиной (фото)
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Ревнивая жительница Одессы нанесла своему парню несколько ножевых ранений
В Одессе на улице Маршала Говорова девушка набросилась с ножом на своего парня, когда узнала, что он изменяет ей со своим товарищем.
Об этом сообщил местный Telegram-канал.
Ревнивая девушка нанесла своему парню несколько ножевых ранений. Подробностей о его состоянии после такого "выяснения отношений" не сообщается. Нет также информации о том, арестована ли девушка.
Судя по фото, на месте происшествия много крови, а орудие нападения (по виду обычный кухонный нож) не выдержало ярости девушки и сломалось. Нож валяется на полу без ручки. Одежда самой девушки также забрызгана кровью.
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