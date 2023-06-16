Нанес 9 ударов ножом в спину и лицо: под Киевом юноша жестоко расправился с родной матерью

После совершенного юноша еще некоторое время находился дома вместе с отцом и делал вид, что ничего не произошло

В Киевской области суд вынес приговор по делу 19-летнего юноши, убившего мать ножом.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Броварской оружейной прокуратуры суд признал виновным 19-летнего жителя Киевщины виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении правоохранителей.

Прокуроры в суде доказали, что 27 октября 2022 года в городе Бровары осужденный, находясь по месту жительства, взял нож и вошел в комнату, где была его мать. Он нанес женщине 5 ударов ножом в спину и 4 в шею и лицо. От полученных колото-резанных ранений потерпевшая скончалась.

После совершенного юноша еще некоторое время находился дома вместе с отцом и делал вид, что ничего не произошло, а когда тот обнаружил окровавленное тело женщины, убийца взял вещи и ушел из дома. По дороге он выбросил орудие убийства и уехал за город. Его задержали правоохранители на железнодорожном вокзале в столице, при себе у убийцы был билет на поезд в другую область.

"Суд, учитывая предоставленные прокурором доказательства, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет", — сообщили в прокуратуре.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

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