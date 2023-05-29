Все началось с шахмат: в Киеве мужчина зарезал собственного отца

Во время конфликта злоумышленник нанес два смертельных удара ножом в грудь родному человеку

В Подольском районе столицы в квартире на улице Копыловской было обнаружено тело 72-летнего киевлянина со следами насильственной смерти.

Изучая детали инцидента, правоохранители установили, что убийца – родной сын мужчиніы сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Оказалось, что в тот злосчастный вечер отец и сын стретились для игры в шахматы, сопровождая процесс игры распитием спиртных напитков.

В дальнейшем, между родственниками возник внезапный конфликт, во время которого 42-летний мужчина кухонным ножом дважды ударил отца в грудь, причинив ему смертельные ранения. Потерпевший скончался до приезда врачей.

Фигуранту было объявлен о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

В ходе досудебного расследования следователи собрали всю необходимую доказательную базу и направили материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в Подольский суд города Киева.

Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что под Одессой молодой человек лишил жизни женщины, нанеся ей десять ударов ножом.