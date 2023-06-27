Ревнива жителька Одеси завдала своєму хлопцеві кілька ножових поранень

В Одесі на вулиці Маршала Говорова дівчина накинулася з ножем на свого хлопця, коли дізналася, що він зраджує її зі своїм товаришем.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

Ревнива дівчина завдала своєму хлопцеві кілька ножових поранень. Подробиць про його стан після такого "з’ясування стосунків" не повідомляється. Немає також інформації про те, чи заарештовано дівчину.

Судячи з фото, на місці події багато крові, а знаряддя нападу (на вигляд звичайний кухонний ніж) не витримало люті дівчини і зламалося. Ніж валяється на підлозі без ручки. Одяг самої дівчини також забризканий кров’ю.

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Одяг дівчини забризканий кров’ю

Зброя "помсти" не витримала натиску ревнивиці

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Сумах під час застілля за участю двох подруг та співмешканця молодшої жінки виникла сварка на ґрунті ревнощів. Щоб позбутися конкурентки, молодша виштовхала старшу надвір, де жорстоко її побила. Через деякий час побита 47-річна жінка повернулася до будинку і лягла на ліжко, а згодом померла від отриманих травм.

Також ми розповідали, що 11-річна школярка з Хімок (Підмосков’я) порізала ножем свою однокласницю — дитина мала близько півсотні ножових поранень по всьому тілу.