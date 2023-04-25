Зарезал жену с маленьким ребенком и своих родителей, а затем покончил с собой — кровавая трагедия в Польше

Полиция подозревает погибшего отца семейства

В Польше снова произошло страшное убийство, однако в этот раз жертвами стали члены не украинской, а польской семьи. В городке Ходзеж на западе страны обнаружили тела пяти человек в доме.

Как пишет местное издание Onet, убитых нашли в понедельник, 24 апреля, вечером. Мертвыми были родители с маленьким ребенком и двое пожилых людей. Следователи уверены, что это преступление с самоубийством. Полиция подозревает, что орудием убийства был нож. Тело жены было связано, а у погибших – резаные раны.

При этом полицейские считают, что злоумышленник не бежал с места преступления, а покончил с собой. Также неизвестно, где и когда убийца расправился со своими жертвами. В преступлении подозревают 41-летнего отца семейства Кшиштофа А. Он должен был приехать в Ходзеж два месяца назад с женой и 4-месячным сыном, чтобы ухаживать за 73-летним отцом.

Дом, где нашли убитое семейство

Однако вместо ухода мужчина убил своих родителей, а также жену с ребенком, считают в окружной прокуратуре Познани. Мотив преступления остается неизвестным. В настоящее время запланированы экспертизы, которые должны установить обстоятельства кровавого инцидента. Тело семьи обнаружил родственник, который не мог связаться с ними. Потому сам приехал в гости. По словам соседей, семья была тихая и приличная. Однако и довольно закрытая.

Напомним, что в городе Быдгощ зимой произошла страшная трагедия с семьей украинских беженцев. В квартире обнаружили тела двух мужчин-украинцев. А также две травмированные женщины. А летом 2022 года в одном из польских городков убили украинку. В дом, где жили две наши гражданки, пришли неизвестные мужчины, которые после разговора пустили в ход нож. Оказалось, что один был украинцем, а другой — без документов.