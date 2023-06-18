Ударил кулаком в лицо и отрезал нос: ссора мужчин в Днепре завершилась диким поступком

Инцидент произошел на местном рынке

В Днепре Октябрьский районный суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы мужчине, которого признали виновным в инциденте, произошедшем в прошлом году.

О решении суда сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

"Прокуроры доказали, что в мае 2022 года между двумя мужчинами возник конфликт на местном рынке в городе Днепр. Осужденный нанес удар рукой по лицу потерпевшего, а затем неустановленным предметом отрезал ему нос. После совершенного нападавший оставил место преступления", — говорится в сообщении о варварском поступке.

Также правоохранители добавили, что во время судебного заседания мужчина свою вину не признал, однако стороной обвинения она доказана в полном объеме.

Пока решение суда не вступило в законную силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.

Ранее сообщалось о другом ужасном случае, который произошел под Хмельницким: мужчина из-за ревности лишил жизни своего знакомого и его девушку.