Ударил кулаком в лицо и отрезал нос: ссора мужчин в Днепре завершилась диким поступком
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Инцидент произошел на местном рынке
В Днепре Октябрьский районный суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы мужчине, которого признали виновным в инциденте, произошедшем в прошлом году.
О решении суда сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
"Прокуроры доказали, что в мае 2022 года между двумя мужчинами возник конфликт на местном рынке в городе Днепр. Осужденный нанес удар рукой по лицу потерпевшего, а затем неустановленным предметом отрезал ему нос. После совершенного нападавший оставил место преступления", — говорится в сообщении о варварском поступке.
Также правоохранители добавили, что во время судебного заседания мужчина свою вину не признал, однако стороной обвинения она доказана в полном объеме.
Пока решение суда не вступило в законную силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.
Ранее сообщалось о другом ужасном случае, который произошел под Хмельницким: мужчина из-за ревности лишил жизни своего знакомого и его девушку.