Украл оружие, убил трех человек и застрелился сам: снайпер-дезертир из Вышгорода совершил преступление в Николаевской области

Мужчина из-за ревности лишил жизни бывшей сожительницы, ее матери и нового мужа

В селе Арбузинка Николаевской области мужчина застрелил свою бывшую сожительницу, ее мать и нового мужа. После чего убил и себя.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

"Трагическое событие произошло ночью в Арбузинке. 24-летний мужчина из-за ревности застрелил свою бывшую сожительницу, ее мать и нового мужа. После чего застрелился и сам ", — говорится в сообщении.

По данному факту продолжается расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство двух или более человек".

В то же время СМИ сообщают, что убийца был военнослужащим-снайпером, самовольно покинувшим военную часть в Вышгородском районе Киевской области. Оружие для убийства он якобы украл у сослуживца.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о трагическом событии, которое произошло в одном из сел Васильевского района Запорожской области: 23-летний мужчина во время ссоры жестоко убил беременную 19-летнюю знакомую, которая настаивала на его отцовстве.