Забил до смерти разводным ключом: под Хмельницким мужчина из-за ревности лишил жизни друга и его девушку

Женщина пыталась разнять мужчин, но также стала жертвой преступника

В Хмельницкой области суд вынес приговор по делу 31-летнего мужчины, совершившего двойное убийство.

Об этом сообщили в областном отделе национальной полиции.

Правоохранители напомнили, что в июне прошлого года в Каменец-Подольское районное управление полиции обратилась жительница одного из сел и сообщила об исчезновении ее 30-летнего сына.

В процессе розыска пропавшего сотрудники полиции установили, что накануне мужчина отдыхал со знакомой, об исчезновении которой также заявили родственники, и своим товарищем.

Впоследствии оперативники в поле за селом Жванец нашли заброшенный автомобиль, принадлежавший пропавшему. Опросив несколько десятков человек из окружения мужчины и женщины, полицейские получили информацию о вероятной причастности к исчезновению 31-летнего ранее судимого товарища, с которым они отдыхали.

По месту его жительства следователи провели санкционированный обыск, во время которого в подвальном помещении обнаружили тела пропавших с явными признаками насильственной смерти.

Тогда полицейские установили, что накануне все трое вместе распивали алкоголь. Впоследствии на почве ревности между мужчинами возникла потасовка, во время которой хозяин дома металлическим разводным ключом нанес своему оппоненту телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Женщина, присутствовавшая во время драки, пыталась разнять мужчин, но злоумышленник и ее ударил разводным ключом по голове, от чего потерпевшая тоже умерла на месте происшествия.

Чтобы скрыть совершенное им преступление, злоумышленник спрятал тела в подвале дома, где жил, тщательно убрал дом и скрылся.

Правоохранители приступили к поискам и обнаружили его в соседнем селе. Мужчина признался в содеянном и подробно рассказал о событиях того дня.

Также полицейские установили, что злоумышленник присвоил автомобиль и мобильный телефон погибшего.

"Сейчас суд уже завершил рассмотрение материалов уголовного производства и признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п. 1 ч. 2 ст.115 (Умышленное убийство двух и более человек), ч. 4 ст.185 (Кража) и ч. 2 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством). Его приговорили к пожизненному заключению", — говорится в сообщении Нацполиции.

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