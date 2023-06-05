На подушке остались кровавые следы: в Николаевской области гость забил до смерти хозяина металлической трубой

Совершив убийство, подозреваемый спокойно лег спать

В селе Владимировка Николаевской области произошло тяжкое преступление: человека лишили жизни, избив металлической трубой.

О деталях инцидента сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, 37-летний местный житель пригласил в гости к своей сожительнице 33-летнего знакомого, и они вместе распивают алкогольные напитки.

Дом, где произошло преступление

Во время застолья между мужчинами возникла ссора — возможно, из-за ревности или политических противоречий — причину установит следствие.

Пытаясь доказать верность своей позиции в дискуссии, младший на 4 года гость нашел металлическую трубу и нанес пять ударов сожителю хозяйки в область грудной клетки и головы.

После этого конфликт сочли завершенным, и все улеглись спать.

Проснувшись утром, хозяйка обнаружила своего сожителя без признаков жизни, а на его подушке следы крови.

Подушка со следами крови

В свою очередь, вероятный убийца, осознав результаты своего поступка, вытащил убитого из дома и оставил в кустах.

"Следователем судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей ранее судимому 33-летнему жителю с. Владимировка Баштанского района, который подозревается в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения (ч. 1 ст. 121 УК Украины)" – говорится в сообщении прокуратуры.

Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет предоставлена стороной обвинения по результатам проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз.

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