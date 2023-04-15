Жестокое убийство в Киеве: мужчина забил до смерти родного брата и "отдыхал" в квартире с его телом

Во время ссоры киевлянин нанес родному человеку несколько смертельных ударов металлическим предметом по голове и туловищу

Вскоре после убийства в столице "арендатором" владельца квартиры в столице произошел еще один печальный инцидент — в этот раз на проспекте Георгия Гонгадзе.

О нем рассказали в Подольском управлении полиции Киева.

Согласно информации правоохранителей, они получили от местных жителей информацию о том, что 39-летний киевлянин, вероятно, причастен к совершению преступления. Поводом для этого стал тот факт, что мужчина рассказывал знакомым о том, что якобы забил насмерть родного брата.

Узнав о возможном преступлении, представитель полиции отправился для проверки фактов и действительно обнаружил по указанному адресу в квартире тело мужчины со следами насильственной смерти и "отдыхавшего" в соседней комнате подозреваемого. Увидев правоохранителя, злоумышленник пытался скрыться, однако его удалось задержать.

В дальнейшем в ходе досудебного расследования было установлено, что потерпевший за несколько дней до убийства приехал в квартиру родителей, поскольку поссорился с женой. Во время застолья между братьями возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес родственнику многочисленные удары по голове и туловищу металлической палкой. В результате полученных травм пострадавший вскоре скончался. После ужасного поступка вероятный убийца еще некоторое время находился в доме с погибшим, употребляя спиртные напитки и рассказывая на улице знакомым о содеянном.

Также в ходе расследования стало известно, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности – в декабре прошлого года он похитил у прохожего мобильный телефон. Тогда сотрудники криминальной полиции разыскали мужчину и затем следователи сообщили ему о подозрении в краже.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении в убийстве. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о случившемся в Днепропетровской области: местном фермере жестоко убили на глазах его родственники.