Провел "воспитательную работу": в Виннице мужчина убил мать держаком от лопаты

Зайдя в гости к родителям, винничанин обнаружил, что они находились в состоянии алкогольного опьянения

В Винницкой области, где ранее лишили жизни бизнесмена-одессита, произошло новое убийство.

О нем рассказали в Винницком городском суде.

Сообщается, что накануне местный житель в вечернее время пришел в гости к своим родителям.

В ходе общения выяснилось, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому между родственниками возник спор, в ходе которого сын принес со двора черенок от лопаты и начал избивать им родную мать.

От полученных многочисленные ударов по телу, рукам и ногам женщина скончалась.

"При избрании меры пресечения следователем судьей была учтена обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемый может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК Украины", — говорится в сообщении суда.

Судебная инстанция применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога. Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области мужчина во время конфликта убил родную мать, нанеся ей ножом несколько ударов в живот.