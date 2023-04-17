Есть уже десятки видео, где россияне казнят пленных украинцев: озвучены ужасные подробности

Видео с казнью военного появилось в сети именно сейчас неспроста

Опубликованное в социальной сети в апреле видео с казнью украинского военного со стороны оккупантов являются далеко не единственными. За последние девять месяцев полномасштабной войны украинская сторона получила несколько десятков видео, на которых запечатлены издевательства и казнь наших защитников, оказавшихся в российском плену.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, россияне специально снимают такие видео, где они же убивают украинских безоружных пленных, чтобы поддерживать "градус антиукраинской истерии" внутри самой россии.

"Следующий, наверное, резон им это делать, чтобы мотивировать своих военнослужащих не сдаваться в плен, потому что смотрите: мы их убиваем, значит они так же будут убивать вас, потому что вы российские военные. И тут же они хотят своих же военнослужащих связать на крови, то есть понимают, что это прямое преступление. Все. Отступления нет", — сказал он.

Видео с казнью наших военных появились именно сейчас, вероятно, на фоне громких обсуждений контрнаступления ВСУ. Таким образом россияне пытаются запугать украинских защитников и разрушить планы украинской армии.

"Все говорят о наступлении со стороны ВСУ, которое, вероятно, должно начаться. Итак, что делают россияне? Они делают такой информационный вброс, чтобы наверняка показать: украинские военнослужащие не наступайте на нас, потому что мы вас будем брать в плен и отрезать головы. Возможно, они думают, что это нас может остановить", — считает Лубинец.

Таких жестоких видео с издевательствами и публичными казнями украинских воинов Офис омбудсмена получил несколько десятков.

"Это отрезание голов, половых органов, ушей, носа, конечностей, фаланг на руках, разные видео, которые сами публично записывают российские военные", — подчеркнул он.

Верифицировать пока удалось лишь несколько преступников, которые совершили эти преступления. Один из них, к слову, был наказан — погиб на поле боя.

Также Дмитрий Лубинец прокомментировал видео, на которых якобы украинский военный казнит российских военнослужащих. Это, вероятно, было фейком.

"В телеграм-канале появилось видео, где вероятно военнослужащий украинской армии убивает российских военнослужащих. Мы по этому факту обратились, проверили, этот факт не подтвердился. Вероятно, это было постановочное видео, которое сняли российские военные", — заявил он.

Кроме того россияне закидывали в сеть фейк о якобы убийстве 12 российских военных, которые сдались в плен и их расстреляли.

"Тогда рф требовала расследования этого факта, мы отдельно делали анализ по этому видео. Было установлено, что это действительно украинские военные. Во-вторых, это видео ярко демонстрирует военное преступление российских военных. Там было 12 военных, 10 сделали вид, что сдаются в плен, двое — оставались с оружием и пытались убить наших военных. Попытка продолжения военных действий под маской сдачи в плен — прямо трактуется (как военное преступление)", — заявил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк дал обещание найти российских извергов, которые отрезали голову еще живому человеку.