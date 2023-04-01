Переодевался в женскую одежду и подстерегал в туалете: во Львове мужчина осужден за развращение малолетних девочек

Киевлянину назначено самое суровое наказание, предусмотренное санкцией этой статьи — 8 лет лишения свободы

Во Львове суд вынес приговор по резонансному делу о развращении малолетних девочек в школах.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"При публичном обвинении прокуроров Львовской областной прокуратуры 51-летний киевлянин признан виновным в совершенном покушении на развращение малолетнего лица и развращении малолетнего лица (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 156 УК Украины)" , — сказано в сообщении.

Киевлянину назначено самое суровое наказание, предусмотренное санкцией этой статьи в виде 8 лет лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый проникал во львовские школы, где развращал школьниц.

Для этого он приходил в школу переодетым в женскую одежду и с медицинской маской на лице. После чего заходил в женский туалет, где ожидал девочек. Когда заходила потерпевшая – представлялся врачом и пытался ее "осмотреть".

Арест развратника

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Также на основании приговора суда сведения о мужчине подлежат внесению в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

Ранее сообщалось о задержании во Львове диакона, издевавшегося над собственной дочерью.