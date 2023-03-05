Семь лет насиловал малолетних дочерей: на Закарпатье будут судить горе-отца

В случае признания судом вины подозреваемого он может отправиться за решетку до конца жизни

В Закарпатской области, где мужчина забил до смерти родную мать и угрожал ножом полицейскому, областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по факту систематического совершения им сексуального насилия в отношении своих дочерей.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следствием установлено, что противоправные действия мужчина совершал в течение 2015-2022 годов. Он неоднократно насиловал малолетних дочерей, оказывая на них психологическое давление и угрожая избиением в случае сопротивления", — сказано в сообщении правоохранителей.

В конце сентября прошлого года о действиях отца полиции рассказала одна из девочек. Тогда же мужчину задержали, и сейчас он находится под стражей без права на внесение залог. Детей отвезли в безопасное месте, изъяв из семьи – отец воспитывал девочек самостоятельно.

Если суд признает мужчину виновным в совершении противоправных действий, его ждет суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Ровенской области брат отчима изнасиловал 12-летнюю девочку и она забеременела.