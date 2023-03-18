Вспоминали былые времена: в Виннице мужчина убил знакомого из-за давней обиды

Убитый работал охранником на местном предприятии

В Винницкой области, где месяц назад лишили жизни бизнесмена из Одессы, произошло еще одно убийство: в ночь с 15 на 16 марта, на территории одного из предприятий областного центра мужчина убил охранника из-за давней обиды.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

По словам правоохранителей, сообщение том, что обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти поступило в полицию от врачей скорой медицинской помощи. Благодаря проведенным на месте происшествия мероприятиям следователи, оперативники и криминалисты собрали доказательства причастности к преступлению 48-летнего знакомого потерпевшего.

По предварительной информации, накануне подозреваемый навестил своего знакомого, который работал охранником на предприятии. Мужчины устроили застолье, во время которого, вероятно, начали вспоминать прежние времена. При этом гостю, очевидно, пришли на память какие-то не слишком приятные вещи из прошлого, и между мужчинами возник конфликт.

Злоумышленник избил знакомого до потери сознания, вытащил его из помещения на улицу, а сам пошел домой. Через некоторое время мужчина скончался от полученных травм.

В настоящее время вероятный убийца задержан и находится в изоляторе временного содержания. По этому факту полиция начала производство по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений).

За данное преступление злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Задержанному сообщено о подозрении, в ближайшее время ему изберут меру пресечения на период досудебного расследования.

Ранее сообщалось о другом досадном случае, который произошел на Закарпатье: там сын зарезал родную мать и рассказал обо всем соседу.