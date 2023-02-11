Россиянка пыталась убить украинку, чтобы жить по ее паспорту: криминальная история из США

Женщина хотел присвоить себе чужие документы и чужую жизнь – оказалось, что подобное она проделывала раньше

Пока Соединенные Штаты прилагают массу усилий для того, чтобы помочь Украине, проживающие в Америке россияне с не меньшим упорством пытаются навредить украинцам. Такой вывод напрашивается из судебного дела, вердикт по которому был вынесен в прошлый четверг в Нью-Йорке.

В этот день суд признал россиянку Викторию Насырову виновной в том, что она пыталась в далеком 2016 году убить украинку Ольгу Цвик с целью украсть ее личность, рассказывает BBC News.

Издание отмечает, что в указанном году Насырова, которой было 47 лет, и Цвик (ей было на тот момент на 12 лет меньше), были в чем-то похожи внешне: у них были темные волосы, одинаковый цвет кожи и обе говорили по-русски. Возможно, это и подтолкнула злоумышленницу к ее пагубным действиям.

Насырова (слева) и Цвик в 2016 году

Пытаясь исполнить свой недобрый план, россиянка Насырова пришла к косметологу Ольге Цвик и угостила ее куском чизкейка, содержавшего большую дозу успокаивающего.

Сначала она съела два кусочка сама, а третий, отравленный, предложила Цвик. Когда косметолог-украинка пригубила отравленное российское угощение, ее начало тошнить, и женщина прилегла.

"Перед тем, как Цвик потеряла сознание, она увидела, что подсудимая ходила по ее комнате", — заявила в суде Мелинда Кац, прокурор округа Квинс.

На следующий день подруга Ольги нашла ее без сознания, переодетую в кружевное белье. При этом по комнате были разбросаны таблетки – так в голливудских фильмах создается впечатление, что человек пытался совершить самоубийство.

Тем не менее, украинка Ольга Цвик выжила, но когда вернулась из больницы, то обнаружила, что у нее украли паспорт гражданки Украины и разрешение на работу в США. Кроме того, исчезли драгоценности и около 4000 долларов наличными.

Она написала заявление в полицию и передала правоохранителям остатки десерта, который приносила россиянка – в нем был обнаружен феназеп, сильное успокаивающее средство.

Рассмотрев все детали дела, суд присяжных признал Насырову виновной в попытке убийства человека.

"Присяжные разглядели в действиях подсудимой обман и преступную схему", — заявила прокурор Мелинда Кац.

Насыровой грозит до 25 лет за решеткой, но точный срок заключения будет определен в следующем месяце.

В ходе слушаний было выяснено, что у россинки уже не первый раз возникают проблемы с законом: в 2015 году Интерпол выдал предписание к ее аресту за убийство женщины в россии и хищение ее сбережений. Также Насырову обвиняют в хранении наркотиков и ограблении мужчин, которых она встречала на сайтах знакомств.

Ранее сообщалось о другом "заграничном" криминальном деле, где фигурировали украинцы: в Польше двое мужчин убили друг друга в драке, одной из причин которой могла стать ревность.