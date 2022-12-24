Убил и прятал тело 9 дней в яме: в Днепре ссора мужчин закончилась смертью одного из них (видео)

Убийца нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в шею и голову

В Днепре произошел инцидент, в ходе которого ссора двух мужчин закончилась убийством, после чего злоумышленник попытался скрыть тело своей жертвы, пряча в яме за домом.

Об этом говорится в сообщении областного отделения Нацполиции.

В информации правоохранителей отмечается, что 21 декабря к ним поступило сообщение о том, что 41-летний местный житель около недели не выходит на связь. Правоохранители начали поиски, проверяя все возможные версии его исчезновения.

В ходе проведенных сыскных мероприятий было установлено, что в день исчезновения мужчины между ним и другим жителем областного центра возник конфликт. В ходе завязавшегося противоборства 44-летний злоумышленник нанес своему оппоненту множественные ножевые ранения в шею и голову, в результате которых тот скончался.

Сам же убийца, как было установлено позже, спрятал тело жертвы в яме за домом и 9 дней скрывался от полиции. Правоохранители разыскали подозреваемого в Каменском и при силовой поддержке полицейских полка полиции особого назначения задержали его.

Следствие по делу продолжается.

Ранее сообщалось о другом случае в Днепропетровской области: молодой парень зарезал мужчину и пытался его сжечь.