Смерть учительницы: под Одессой домушник проник в дом и убил монтировкой хозяйку

Женщина пыталась убежать от вора-убийцы, но он догнал ее и нанес несколько черепно-мозговых травм

В Одесской области, где в ноябре зарезали мужчину, возвращающегося поздно вечером с работы, произошло еще одно событие, которое показывает, что пока что даже стены собственного дома не могут защитить украинцев от произвола криминальных элементов.

О печальном инциденте рассказывает местное информагентство со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно информации журналистов, на днях примерно в 9 часов вечера в селе Павловка Болградского района произошло жестокое убийство учительницы, которую лишил жизни вор-домушник.

Вор – предположительно, 26-летний безработный житель села – сначала проник в летнюю кухню, где утолил чувство голода.

Так как в жилище не горел свет, он, вероятно, решил, что хозяев нет дома и можно поживиться их добром. Входная дверь была закрыта, поэтому злоумышленник взломал монтировкой окно и залез вовнутрь. Отдыхавшая в другой комнате хозяйка услышала грохот и прибежала выяснить его причину.

Вероятно, она узнала вора, неоднократно судимого мужчину, поэтому бросилась прочь от него ко входной двери. Грабитель кинулся вслед за своей жертвой, нанося удары монтировкой. Так как входная дверь была заперта, именно там убийца и добил несчастную женщину.

Впоследствии было установлено, что причиной ее смерти стало несколько тяжелых черепно-мозговых травм.

На место преступления вызвали следственно-оперативную группу и бригаду скорой помощи. К сожалению, вора правоохранителям задержать еще не удалось.

По словам побывавших на месте преступления жителей села, следы крови есть почти по всему дому.

Ранее рассказывалось о еще одном случае в Одесской области: мужчина зарубил топором соседа и "спрятал" его тело в своем доме.