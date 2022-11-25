Убил и закопал отца за домом: в Запорожье сын лишил жизни родного человека

Если вина отцеубийцы будет доказана, ему грозит до 15 лет за решеткой

В городе Запорожье, где в октябре отец убил сына, произошло новое злодеяние, но в этот раз в роли убийцы выступил более молодой мужчина.

О произошедшем рассказали в областном отделении Нацполиции.

Согласно информации правоохранителей, в середине ноября на спецлинию "102" Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от местного жителя о том, что его товарищ долго не выходит на связь.

Получив тревожный сигнал, правоохранители первым делом провели санкционированный обыск по адресу пропавшего, в результате которого обнаружили на территории заднего двора закопанное тело 74-летнего мужчины с признаками ножевых ранений.

Проживавший вместе с убитым 46-летний сын сознался, что в конце октября между ним и отцом возник конфликт, во время которого он нанес родителю несколько ударов ножом в сердце. От полученных ранений отец скончался, а горе-сын, пытаясь скрыть следы преступления, закопал его тело позади дома.

Конечно же, фигурант дела был задержан, и вскоре ему сообщили о подозрении в совершении убийства. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В случае признания вины судом, подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что не менее жуткий случай убийства родного человека произошел во Львовской области: там мужчина убил мать и пошел спокойной спать.