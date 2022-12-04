Задушил сетевым кабелем: на Прикарпатье встреча двух мужчин завершилось убийством

Привычная для многих "мирная" вещь стала орудием лишения жизни человека

В начале декабря в одно из отделений Ивано-Франковской области поступило сообщение от жителя Долинской территориальной громады о том, что он обнаружил тело своего соседа без признаков жизни.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Выехав на месте происшествия и осмотрев тело, следователи пришли к предварительному выводу, что мужчина погиб не собственной смертью, а от применения к нему насильственных действий.

Через некоторое время была установлена личность убийцы и обстоятельства инцидента.

В частности, стало известно, что у ставшего жертвой преступления 40-летнего мужчины в тот злополучный вечер был в гостях товарищ, с которым они в честь встречи устроили застолье.

Но в ходе пиршества между нетрезвыми мужчинами возник словесный конфликт, во время которого гость выдернул из модема сетевой кабель и бросился душить хозяина дома. Тот пытался сопротивляться, но через несколько минут скончался.

Совершив преступление, злоумышленник постарался побыстрее покинуть место происшествия, не став прятать тело жертвы.

После проведения следственных действий правоохранители задержали предполагаемого убийцу и сообщили ему о подозрении в совершении умышленного убийства.

Если вина подозреваемого будет доказана судом, ему придется провести до 15 лет за решеткой.

Ранее сообщалось об убийстве под Киевом, которое было совершено при помощи еще одного, казалось бы, "безобидного" предмета — ножниц.