Убил ножницами: под Киевом мужчина лишил жизни человека и тяжело ранил его товарища
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После совершения убийства подозреваемый пытался скрыться с места преступления
В Киевской области произошел редкий, но от этого не менее жуткий инцидент, в ходе которого такой "мирный" предмет, как обычные ножницы, был использован в качестве убийства.
Об инциденте рассказали в Киевской областной прокуратуре.
"На скамье подсудимых оказался житель Киевщины, который во время конфликта ножницами убил оппонента и посягнул на жизнь другого", — говорится в сообщении правоохранителей.
Расследованием было установлено, что в июле текущего года в селе Музычи Бучанского района между отдыхающими у озера возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес одному из участников конфликта 5 ударов ножницами в разные части тела, в результате чего последний скончался на месте преступления.
Кроме того, обвиняемый нанес несколько ударов ножницами в область головы и шеи второму потерпевшему, от чего тот потерял сознание. Считая, что убил обоих оппонентов, мужчина скрылся с места преступления скрылся.
Тем не менее, следователи Бучанского райуправления Нацполиции установили обстоятельства инцидента и арестовали предполагаемого убийцу. Конечно, степень его вины установит суд, решение которого он будет ждать под стражей.
Напомним, что ранее случай с использованием ножниц произошел в Житомире, где пытались убить директора стоматологии.