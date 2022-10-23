Убил жену с дочерью и покончил с собой: в Кривом Роге произошла трагедия (фото)

Тела всей семьи обнаружили в автомобиле, принадлежавшему убийце

На Днепропетровщине произошло очередное жуткое преступление. Не успели правоохранители разобраться с убийцей 13-летнего подростка, как в Кривом Роге обнаружили тела сразу трех погибших людей. В ходе следствия стало известно, что глава семейства зарезал свою супругу и их семилетнюю дочь, после чего совершил самоубийство с помощью огнестрельного оружия.

Информацию о трагедии сообщает местное издание "Свои", передает "Телеграф". Отметим, что первым забил тревогу дедушка погибшей семилетке. Он являлся отцом убившего родных мужчины и забеспокоился после последнего телефонного разговора с сыном.

Как стало известно журналистам из своих источников, во время беседы 50-летний житель Кривого Рога говорил весьма неразборчиво и не слишком шел на контакт. Забеспокоившись, его отец отправился домой к молодой семье, но не обнаружил никого в квартире. Зато возле их гаража виднелись отчетливые следы крови. После такой находки была вызвана полиция, которая и начала розыск.

Погибшая семья

К сожалению, находка была неутешительной — все трое погибших находились в автомобиле на одной из улиц города. У 39-летней женщины и ее семилетней дочери специалисты обнаружили ножевые ранения, а глава семейства скончался от огнестрела. По неподтвержденным данным, жена требовала у мужа развод, однако тот решил разобраться с проблемой весьма кардинальным способом. Судя по всему, мужчина убил своих родных, а после, выехав подальше от дома, застрелился сам.

Сейчас полицейские занимаются выяснением обстоятельств трагедии, истинные причины произошедшего предстоит узнать именно им.

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