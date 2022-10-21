Нанес 10 ударов ножом: в Днепре убийца 13-летнего мальчика оказался причастным к еще одному преступлению

Подозреваемый убил пенсионера и полгода прятал его тело в гараже

В городе Днепр, где весной сын убил отца из-за поддержки им путина, произошло еще одно убийство: мужчина лишил жизни пенсионера и полгода прятал его тело в подвале гаража.

Об инциденте рассказали в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как следует из рассказа правоохранителей, 17 октября они проводили следственный эксперимент, в ходе которого расследовали убийство 13-летнего мальчика в августе.

И в ходе расследования была установлена причастность 59-летнего подозреваемого к еще одному тяжкому преступлению – он убил 64-летнего мужчину. Тело убитого было обнаружено на территории гаражного кооператива.

Выяснилось, что между ранее знакомыми мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник нанес потерпевшему около 10 ударов ножом. Когда жертва скончалась, нападавший спрятал тело в подвале гаража.

Прятал тело в подвале гаража

19 октября следователи вручили задержанному уведомление о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все подробности страшного инцидента установит суд.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в прифронтовом Славянске мужчина убил знакомого кухонным ножом – якобы "отомстив" за "приставания" к жене.