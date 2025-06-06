В Днепре пытались взорвать прокурора вместе с автомобилем: что известно (фото)

Мужчина чудом успел покинуть салон

В пятницу, 6 июня, в Днепре взорвался автомобиль прокурора Западной окружной прокуратуры города Днепра Юрия Коваля, успевшего выскочить из машины. В результате Коваль получил ожоги и ранения.

Об этом сообщил журналист Станислав Речинский в Facebook. Инцидент произошел около 16:50 на улице Патона, 8/1.

Коваль находился за рулем Toyota Camry с номерным знаком АЕ3151КС, когда в передней части автомобиля слева произошел взрыв. В этот момент пострадавший успел покинуть салон машины.

"В результате взрыва Коваль Ю.Ю. получил телесные повреждения в виде ожогов, резаных ранений рук и ног. Автомобиль Toyota Camry огнем уничтожен", – говорится в публикации.

На расстоянии 15 м от места происшествия обнаружен мобильный телефон с павербанком, который мог использоваться для фиксации обстоятельств взрыва и передачи материалов на расстояние. Находка может стать подтверждением совершения террористического акта.

"На место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники, СОГ (следственно-оперативная группа – ред.) в полном составе. По результатам осмотра места происшествия будет возможно определяться с предварительной правовой квалификацией деяния", – пишет Речинский.

Telegram-канал "Днепр Оперативный" опросил людей, находившихся поблизости во время инцидента. Горожане рассказали, что около 16:45 услышали взрыв во время воздушной тревоги. Поэтому они решили, что россияне атаковали город дронами или ракетами. Однако выяснилось, что взорвался автомобиль по ул. Рабочая.

Также канал опубликовал фото авто до взрыва и после. Судя по изображениям, взрыв был в моторном отсеке: передние крылья машины отбросило не менее чем на 10 метров.

Ранее мы писали, что в районе Донской Балки Березовского района Одесской области взорвался автомобиль, в котором якобы находился военнослужащий ТЦК. Пока известно о гибели человека.