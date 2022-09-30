"Мертвые люди лежат, куча": появились фото и видео последствий удара по Запорожью
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Такие кадры никого не оставят равнодушным
В результате ракетного удара россии по Запорожью утром в пятницу, 30 сентября, погибло и пострадало много гражданских людей.
Одна из очевидцев сняла на видео, что происходит на месте после удара, — кадры не для слабонервных.
На ролике видно, что разрушения от ракетного удара были нанесены серьезные, всюду много крови, выбитые окна и тела людей. Автор видео явно в шоке и повторяет в ходе съемки сквозь слезы: "Мертвые люди лежат, куча".
UPD: Уже известно о 23 погибших и 28 пострадавших.
Также местные каналы показали пару фото с места событий, по которым также можно оценить масштабы разрушений:
Как известно, около 7 утра 30 сентября враг нанес ракетный удар по окраине Запорожья, после чего повторил атаку. Ракеты ударили по месту, где формировали колонны гражданских лиц на выезд на оккупированную территорию, — люди хотели навестить родных и доставить в оккупацию гуманитарную помощь.
Как сообщал "Телеграф", также ночь на 30 сентября выдалась очень неспокойной для жителей Николаева и Днепра, там тоже ударили по людям и гражданской инфраструктуре. Без жертв там также не обошлось.