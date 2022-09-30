Укр

"Мертвые люди лежат, куча": появились фото и видео последствий удара по Запорожью

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Утром 30 сентября россияне подло ударили по скоплению мирных людей Новость обновлена 30 сентября 2022, 09:54
Утром 30 сентября россияне подло ударили по скоплению мирных людей

Такие кадры никого не оставят равнодушным

В результате ракетного удара россии по Запорожью утром в пятницу, 30 сентября, погибло и пострадало много гражданских людей.

Одна из очевидцев сняла на видео, что происходит на месте после удара, — кадры не для слабонервных.

На ролике видно, что разрушения от ракетного удара были нанесены серьезные, всюду много крови, выбитые окна и тела людей. Автор видео явно в шоке и повторяет в ходе съемки сквозь слезы: "Мертвые люди лежат, куча".

UPD: Уже известно о 23 погибших и 28 пострадавших.

Также местные каналы показали пару фото с места событий, по которым также можно оценить масштабы разрушений:

Запорожье ракетный удар по колонне 30.09.2022
Люди стояли в очереди на выезд к родным
Запорожье ракетный удар по колонне 30.09.2022
Тела остались прямо на асфальте
Запорожье ракетный удар по колонне 30.09.2022
Пострадало очень много авто из колонны
Запорожье ракетный удар по колонне 30.09.2022
Запорожье ракетный удар по колонне 30.09.2022
Удар был большой силы

Как известно, около 7 утра 30 сентября враг нанес ракетный удар по окраине Запорожья, после чего повторил атаку. Ракеты ударили по месту, где формировали колонны гражданских лиц на выезд на оккупированную территорию, — люди хотели навестить родных и доставить в оккупацию гуманитарную помощь.

Как сообщал "Телеграф", также ночь на 30 сентября выдалась очень неспокойной для жителей Николаева и Днепра, там тоже ударили по людям и гражданской инфраструктуре. Без жертв там также не обошлось.

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#Обстрел #Запорожье