"Мертвые люди лежат, куча": появились фото и видео последствий удара по Запорожью

Такие кадры никого не оставят равнодушным

В результате ракетного удара россии по Запорожью утром в пятницу, 30 сентября, погибло и пострадало много гражданских людей.

Одна из очевидцев сняла на видео, что происходит на месте после удара, — кадры не для слабонервных.

На ролике видно, что разрушения от ракетного удара были нанесены серьезные, всюду много крови, выбитые окна и тела людей. Автор видео явно в шоке и повторяет в ходе съемки сквозь слезы: "Мертвые люди лежат, куча".

UPD: Уже известно о 23 погибших и 28 пострадавших.

Также местные каналы показали пару фото с места событий, по которым также можно оценить масштабы разрушений:

Люди стояли в очереди на выезд к родным

Тела остались прямо на асфальте

Пострадало очень много авто из колонны

Удар был большой силы

Как известно, около 7 утра 30 сентября враг нанес ракетный удар по окраине Запорожья, после чего повторил атаку. Ракеты ударили по месту, где формировали колонны гражданских лиц на выезд на оккупированную территорию, — люди хотели навестить родных и доставить в оккупацию гуманитарную помощь.

Как сообщал "Телеграф", также ночь на 30 сентября выдалась очень неспокойной для жителей Николаева и Днепра, там тоже ударили по людям и гражданской инфраструктуре. Без жертв там также не обошлось.