Уже 30 убитых: серийному убийце Худолею засчитали еще одно тяжкое преступление

44-летний Руслан Худолей, известный как карловский серийный убийца, приговоренный к пожизненному заключению за убийство 29 человек, получил еще один приговор

На днях Октябрьский районный суд Полтавы вынес еще один приговор серийному убийце, который в свое время наводил ужас не только на своей родной Карловщине, но и в Крыму. Руслан Худолей отбывает наказание с 2005 года, но, как выяснилось, не все преступления были ему засчитаны. В ходе повторного расследования, инициированного прокуратурой Полтавской области, было доказано, что 15 февраля 1999 года Худолей встретил в Карловке сестру своего одноклассника. Он усадил ее на скутер и они поехали на полевой аэродром. Как часто бывает, в ходе совместного распития алкогольных напитков между ними возникла ссора. Мужчина начал душить приятельницу, а когда она потеряла сознание, ударил ее по голове палкой с металлическим наконечником. После этого Худолей слил из своего скутера топливо, облил им женщину без сознания и поджег тело.

Интересно, что в ходе производства предварительного уголовного дела Руслан Худолей рассказывал следователям об этом убийстве, но они не могли его почему-то доказать. В октябре 2007-го года, уже будучи за решеткой, он написал явку с повинной по этому преступлению. Однако следствие снова не нашло доказательств. К сожалению, при раскрытии злодеяний, которые совершил этот хладнокровный убийца, дров было наломлено немало.

Итак, на счету пожизненно осужденного Руслана Худолея 30 невинно убитых и более 60 потерпевших. Конечно, новый приговор — 15 лет лишения свободы — никак не повлияет на срок наказания для него. А мать потерпевшей вряд ли получит от осужденного 250 тысяч гривен моральной компенсации, которую суд обязал его возместить. Разве что можно сказать: преступление раскрыто. Срока давности у него не было.

За совершенные Русланом преступления два невинных человека получили реальные сроки заключения

В свое время я десятки часов провела в Апелляционном суде Полтавской области, где слушалось это резонансное дело. Достаточно сказать, что материалы досудебного расследования были собраны в 92 тома. Объездила чуть ли не всю Карловщину, чтобы взять интервью у родственников погибших и жертв серийного убийцы, которым удалось выжить. Имела возможность разговаривать и с ним самим.

Руслан охотно давал показания в своей несколько иронично-циничной манере. Скажем, рассказывая об одном из совершенных преступлений, заметил, что ему было страшно ночью грабить квартиру, поэтому он взял нож… для самозащиты. А в противном случае, признался, боялся беспривязных собак, поэтому не скрылся с места кражи, когда его застукал хозяин, а решил ударить того монтировкой и "случайно победил". Когда же убийство "повесили" на односельчанина этого мужчины и отправили невинного человека в тюрьму, оправдывался: "Это не моя вина. Не мог же я сам сдаться милиции".

Худолей отбывает пожизненное заключение, фото Дэвид Тесинские

Как выяснилось, все многочисленные злодеяния Руслана Худолея были местью правоохранителям за то, что не приняли его на работу в милицию. Замкнутый, бесчеловечный, физически сильный, Руслан обладал качествами лидера со знаком "минус". Служба во внутренних войсках, очевидно, дала ему чувство превосходства над другими, и он определился со своим жизненным выбором – решил работать в милиции. Вот где можно было в полной мере насладиться своим положением! Но в милицию вчерашнего солдата, который имел специальность пчеловода-водителя, не взяли — не было вакансий, и его попросили подождать. Руслана это задело и он начал мстить. Мол, если вы там такие умные, давайте поработайте: посмотрим, кто кого… Первое убийство он совершил через полгода после демобилизации из армии.

Руслан вырос в семье со скромными доходами, а хотел жить богато. Но кроме как грабить, отбирать нажитое у других и даже убивать, он ничего не умел. За свою жизнь работал не больше недели — грузчиком в одном из крымских кафе. А попробовав "вкус" легкой наживы, мужчина не видел смысла работать за копейки.

Шесть лет Руслан Худолей играл с правоохранителями в "прятки". Сначала его преступления не удавалось связать воедино — слишком разными казались мотивы и способы убийств, слишком разные люди становились жертвами. Общим было только то, что на месте преступлений не оставалось доказательств. И Руслан сбил сыщиков с правильного пути — они начали подозревать и проверять тех, кто когда-то имел проблемы с законом, кто имел разрешение на ношение оружия. Полтавские стражи порядка с такой прытью искали преступника, что явки с повинной написали четверо (!) ни в чем не повинных людей, двое из которых из села Поповка получили реальные сроки заключения и провели в местах лишения свободы один 5, а второй 6 лет .

Худолей дерзко издевался над опергруппой, специально созданной для расследования серии преступлений. "Подносил подарки" то в День юриста, то в День милиции, совершая резонансные убийства.

Был уверен, что его возьмут после первого же убийства

Первым орудием преступления Руслана Худолея был кусок стальной трубы, которую он поднял на дороге. Ею он нанес пять ударов по голове женщине, поздно возвращавшейся домой с железнодорожной станции. Худолей объяснял в суде, что идея ограбить незнакомку у него возникла спонтанно, как только увидел сумочку. Рассчитывал на большую сумму денег. Но в сумочке лежала дешевая косметика и бижутерия. Руслан говорил, что не хотел убивать, мол, "ошибка вышла", однако его удары оказались смертельными — не приходя в сознание, 50-летняя Любовь Сизоненко скончалась в больнице.

На второе преступление, совершенное уже в Мукачево на Закарпатье, Худолей также шел без оружия. Газовый пистолет "Беретта", переделанный под стрельбу пулями, был у его напарника Василия Бука, с которым они когда-то вместе служили в армии. Злоумышленники не договаривались, что будут стрелять. Василий принял такое решение самостоятельно после того, как сотрудник милиции, задержав их при попытке ограбить магазин, стал звать на помощь охранника завода, расположенного рядом. Милиционер получил проникающее огнестрельное ранение в брюшную полость, но остался жив. А когда злоумышленники начали бежать, он выпустил в них обойму из 16 патронов и все мимо. С того времени Руслан, по его утверждению, еще больше обозлился на работников милиции. Они казались ему жалкими, неумелыми, не способными противостоять злоумышленникам.

— Я был уверен, что меня возьмут сразу же после первого убийства, — говорил в ходе судебного разбирательства Худолий. — Оперативникам достаточно было привезти на место происшествия служебную собаку, она взяла бы след — снег в тот день пошел только к утру. Но им, видимо, это не пришло в голову.

Охота за оружием

Погостив у армейского товарища на Закарпатье, которого, кстати, незадолго до ареста также убил, а труп сжег, потому что ему показалось, что тот с ним был нечестен при распределении награбленного, Руслан вернулся в Карловку. Он уже точно знал, чем будет заниматься дальше. Ему нужно было оружие. Приобретя двустволку ИЖ-59, якобы у мужчины, торговавшего на базаре всяким барахлом, Руслан сделал из нее обрез. Для самозащиты, объяснял он суду. Впервые выстрелил из этого обреза в сентябре 2000 года, забравшись во двор одной семьи в селе Федоровка Карловского района. Вор успел засунуть в мешок шесть индюков, как вдруг на крыльцо вышла хозяйка. Увидев незваного гостя, она позвала мужа. И только тот появился в дверях, Руслан нажал курок. 39-летний Георгий Голуб скончался мгновенно.

Впоследствии убийца решил раздобыть еще оружия. Сначала намеревался напасть на патруль, который дежурил на железнодорожном вокзале в Полтаве. Однако, увидев в Карловке человека с кобурой на поясе и узнав, что это охранник местного элеватора, он изменил свои планы. 21 января 2001 года Худолей отправился на элеватор, чтобы "разоружить" охрану. В результате убил дежурного и его сменщика, но пистолета так и не раздобыл. Он не знал, что к тому времени по распоряжению областного управления МВД охрана предприятия работала уже без оружия.

Итак, многие смерти серийного убийцы поражают своей нелепостью. Он лишал людей жизни, как будто семечки щелкал.

Кроме обреза, убийца использовал в своих преступлениях монтировку, молоток, обух топора, нож и… спички — иногда, заметая следы убийств, устраивал поджоги. Тем временем продолжал охотиться за оружием. 13 мая 2002-го он действовал уже наверняка. В то время Руслан вместе с женой и малолетней дочерью жил в селе Поповка недалеко от Карловки, где родители купили молодой семье старенький дом на окраине. Узнав, что один из его соседей ярый охотник, Худолей решил наведаться к нему. Это был как раз поминальный понедельник, все люди шли на кладбище к могилам умерших родственников. Воспользовавшись этим, Руслан незаметно проник через открытую входную дверь на чердак дома, ожидая, когда супруги пойдут на кладбище. В тот раз ему повезло: кроме двух ружей, он прихватил с собой более 3000 гривен, несколько килограммов копченой рыбы, селедок, огурцов, бутылку "Кагора"... Преступник спокойно вышел на улицу с награбленным, замаскированный под женщину.

Старую одностволку Руслан выбросил в водоем, а из двустволки сделал обрез и уже ходил на "дело" с двумя обрезами, поскольку все равно метко стрелял и с правой, и с левой руки. Позже у Худолея появилось и другое оружие, которым он завладел после убийства героя соцтруда Андрея Фисуна и его супруги в Карловском районе, а также после нападения на семью предпринимателей Зайцевых из Крыма.

Худолей за решеткой. Фото Дэвида Тесинские

Жадность "фрайера" потеряла

В Крыму Худолей оказался не случайно. В Алупке он когда-то служил, и ему там нравилось. Хотел купить в Симферополе квартиру, но денег не хватало. Жена работала в баре, а Руслан в это время разъезжал на велосипеде, присматриваясь к богатым особнякам. Наметив один из них, приезжал ночью и грабил. Натренировавшись на карловских пенсионерах, серийный убийца начал работать по-крупному.

Теперь за один раз он выносил уже не отложенные стариками на похороны несколько сотен гривен, а тысячи долларов, десятки ювелирных украшений, последние модели магнитофонов, мобильных телефонов, других дорогих вещей. Только за один месяц — с конца мая до конца июня 2003 года — Руслан совершил три разбойных нападения и разбогател почти на 130 тысяч гривен. Были среди награбленных золотые слитки и бриллианты. Но, по мнению стражей порядка, эти ценности он, беспокоясь о будущем своей семьи, успел надежно спрятать.

"Мне ваши жизни не нужны, мне нужны ваши деньги", — объяснял Руслан своим жертвам и под прицелом обреза приказывал выполнять все его указания. Кто осмеливался его не послушать, получал пулю. Так произошло с администратором игрового зала автоматов в Симферополе, который рассмеялся, когда в помещение ворвался мужчина в маске и с обрезом в руке. Злоумышленник предупредил: "Это ограбление! Отдавайте деньги и ценности!" Так произошло потом и с продавщицей магазина, которая по требование отдать деньги начала швырять мелкие купюры. А вот случайному посетителю, игравшему ночью на автоматах, Худолей подарил жизнь. Просто потому, что тот тихонько лежал на полу лицом вниз.

Случалось, родные сами уговаривали членов своих семей не противиться грабителю и так спасали им жизнь. Некоторым он приказывал связать родственников по рукам и ногам, чтобы вели себя "умно". И ставил условие: если найдет что-нибудь скрытое, убьет всех. Бывало, когда кто-то не желал отдавать сбережения, хладнокровно заявлял: "Тебе придется умереть!" В одном из домов хозяйка с сожалением сказала: "Мы всю жизнь это накапливали, а тебе все даром достается". На что Руслан ответил: "У меня работа такая".

В Крыму серийный убийца убил шестерых человек и троих ранил. "Там люди богатые и грамотные, знают, что вооруженному грабителю нельзя перечить, поэтому стрелять пришлось нечасто, — заключил Худолей. — А в селе привыкли все на "ура" брать".

В Карловском районе, например, бабушки, защищая свои более чем скромные пожитки, насылали на Руслана проклятия (чего он боялся не меньше, чем собак), шли против него с вилами и топорами (карловчане с начала 2000 года не ложились спать без них, потому что были напуганы многочисленными разбойными нападениями и убийствами). В одной из таких стычек одна бабушка даже ранила его вилами в плечо. Он ее убил, а потом поджег. 150 гривен, спрятанных ею на черный день под доку в полу, сгорели вместе с хозяйкой…

Руслан не оставлял свидетелей. Как и отпечатков пальцев, стреляных гильз или других доказательств. Но однажды, в сентябре 2001 года, он допустил прокол — при ограблении дома в Карловке потерял нож. Несмотря на страх быть опознанным хозяевами, он пришел к их двору вечером и потребовал тот же нож. Однако грабитель опоздал — вещественное доказательство уже находилось у правоохранителей. К сожалению, и в этот раз преступник вышел победителем в борьбе с милицией. Но в конце концов проиграл.

Его вычислили крымские стражи порядка по мобильному телефону, который он похитил во время разбойного нападения на семью в Симферополе. "Фраера" подвела жадность — Руслан оставил себе новенький "Sony". Он не мог предположить, что идентификационный номер мобильного телефона взят на контроль. И где бы он ни зазвонил, спутник уловит его сигнал… "Sony" зазвонил через год после совершения преступления, в начале лета 2004 года в Полтаве, куда Руслан только что переехал с семьей, купив на окраине частный дом. По санкции Апелляционного суда в Полтавской области это здание было конфисковано в доход государства. А приговоренному к пожизненному сроку предоставили казенный дом…

"Деньги, добытые преступным путем, счастья мне не приносили, потому что я жил в постоянном напряжении. И только после признания во всех злодеяниях получил душевное спокойствие", — каялся Руслан в суде.

Вот уже почти два десятка лет он проводит свои дни в госучреждении "Темновская исправительная колония №100" под Харьковом. Давно отказался от общения с журналистами, хотя в начале своего заключения выражал удовлетворение жизнью. Мол, кормят, на прогулки выводят. Что еще нужно?