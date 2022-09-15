Затянуло в лесопилку: на Житомирщине погибла девочка-подросток

Травмы, которые получила юная сотрудница предприятия, оказались не совместимыми с жизнью

В Житомирской области накануне случился неприятнейший инцидент на одном из деревообрабатывающих предприятий. 16-летняя девушка, работающая на лесопилке, неудачно подступилась к станку, из-за чего ее руку буквально "засосало" в механизм. Из-за полученных увечий она погибла на месте, потеряв слишком много крови.

Больше деталей сообщили в пресс-службе полиции Житомирщины, передает "Телеграф". Трагедия, к слову, произошла на территории Харитоновской громады, которая относится к юрисдикции полиции Коростышева.

В среду, как обычно, юная сотрудница пришла на работу и занималась измельчением веток с помощью специального электрического станка. По неизвестным причинам ее рука в какой-то момент оказалась внутри движущегося механизма, что привело к получению девушкой серьезнейших травм. К сожалению, врачи не смогли ей помочь — она погибла от полученных увечий и сильной кровопотери.

Немаловажным является тот момент, что на момент гибели девушке исполнилось всего 16 лет. Она не была официально трудоустроена на лесопилку, где и произошло несчастье. Это грубое нарушение законодательства, ведь несовершеннолетних нельзя допускать к выполнению работ, которые имеют повышенную опасность. Непосредственный контакт с деревообрабатывающими механизмами и является такой опасностью.

Сейчас инцидент квалифицирован как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Дополнительно руководство предприятия, вероятно, получит дополнительные подозрения — насчет грубых нарушений закона о трудоустройстве.

Сейчас устанавливаются детали трагедии, проводятся дополнительные экспертизы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожской области полицейские накануне оперативно раскрыли жестокое тройное убийство. Мужчина зарубил трех ближайших родственников топором, желая получить наживу.

Также мы писали об инциденте на Днепропетровщине, в результате которого от огнестрельного ранения пострадал двухлетний ребенок. Самое страшное, что стрелком оказался его брат — всего на два года старше.