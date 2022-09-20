Зарезал и вывез тело в коляске: жестокое убийство произошло вблизи Запорожья

Убийце "мешало" тело в комнате

В городе Гуляйполе Пологовского района Запорожской области произошел инцидент с участием двух мужчин, которые вместе распивали спиртные напитки, но поссорились, и один из них убил своего товарища.

В воскресенье, 18 сентября, в дежурную часть ОП №1 Пологовского РПП поступило сообщение об убийстве на территории одного из домовладений Гуляйпольской ОТО.

Следственно-оперативная группа прибыла на место и обнаружила коляску с телом мужчины, явно умершим насильственной смертью. Правоохранительные органы провели расследование и установили, что накануне вечером 42-летний и 59-летний мужчины вместе распивали спиртные напитки.

Во время застолья у них возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, которые у них были и раньше. Из словесной перепалки конфликт перешел в применение физической силы. 59-летний мужчина схватил кухонный нож и нанес противнику удар, который стал несовместимым с жизнью. Чтобы тело "не мешало" в комнате, убийца положил его в тележку и вывез во двор, где его на следующий день и нашли правоохранители.

Полицейские изъяли вещественные доказательства, в частности кухонный нож, и направили на экспертизу в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, по результатам которой действиям обидчика будет предоставлена окончательная правовая квалификация. Убийце сообщено о подозрении и задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователям под процессуальным руководством Пологовской окружной прокуратуры открыто уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Хмельницкой области мужчина пытался доказать в суде, что "случайно" убил свою жену.