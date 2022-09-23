Покусал полицейского за ухо: жителя Белой Церкви приговорили к тюрьме

У мужчины есть несколько судимостей с 1993 по 2019 год

Белоцерковский суд Киевской области вынес приговор мужчине, который умышленно нанес полицейскому легкие телесные повреждения. В ближайшие 4 года любитель покусать людей проведет в тюрьме. Однако для него это уже не в новинку — за его плечами опыт из 10 судимостей.

На трассе "Киев-Одесса" 16 июля капрал полиции остановил автомобиль, который двигался во время комендантского часа. У водителя наблюдались признаки алкогольного опьянения, поэтому ему было предложено пройти проверку на месте. Мужчина добровольно прошел к автомобилю сотрудников полиции, однако во время проверки он начал вести себя агрессивно и спорить с ними.

Услышав словесную перепалку, из автомобиля вышли два пассажира, одним из которых был обвиняемый. Они стали у полицейской машины и мешали полицейским выполнять свои обязанности. Их поведение было агрессивным, они не стеснялось выражаться бранью в отношении правоохранителей.

"Обвиняемый толкнул патрульного и пытался вырвать у него рацию радиостанцию, по которой тот вызвал вспомогательные наряды для урегулирования конфликта. Полицейский применил к гражданину слезоточивый газ. В ответ мужчина наклонился и укусил его за ухо. Патрульному причинена рана ушной раковины, которая принадлежит к легким телесным повреждениям", – говорится в судебном постановлении.

Суд квалифицирует действия мужчины как умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК).

В суде обвиняемый принес извинения полицейскому и объяснил, что точно не помнит когда и почему укусил его, ведь был пьян.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одессе мужчина забил насмерть свою женщину, которая пришла поздно домой. Она скончалась прямо в лифте.