В Запорожье мужчина зарубил топором сразу трех родственников: детали и фото

Молодой человек вломился в дом, чтобы похитить деньги, но его застали неожиданно

Утром, 12 сентября, в отдел полиции в Запорожье поступило сообщение о том, что в частном доме в Шевченковском районе города убиты три человека. Следственно-оперативная группа, руководство территориального подразделения и областного главка полиции прибыли на место преступления и быстро установили обстоятельства и подозреваемого в совершении убийств.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

В сообщении говорится, что 11 сентября 29-летний мужчина пришел в дом, где живут его близкие родственники, и планировал похитить оттуда имущество, пока все спят. Однако его дедушка и бабушка уже проснулись и помешали его корыстной цели. Он жестоко зарубил обоих родственников топором, чтобы избавиться от свидетелей преступления.

Однако в доме находился и собственный отец убийцы, поэтому преступник набросился также на него, зарубив топором. Орудие тройного убийства он выбросил в реку недалеко и вернулся к себе домой, где пытался избавиться от следов крови на одежде.

Правоохранительные органы собрали достаточно доказательств причастности мужчины к убийствам, и ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Подозреваемый в убийстве

Сбор доказательной базы

Орудие убийства

Видео пресс-службы Главного управления Национальной полиции

Как сообщал "Телеграф" ранее, во Львовской области мужчина сбил насмерть 11-летнюю девочку, но избежал тюрьмы, ограничившись штрафом и испытательным сроком.