Под Днепром ребенок выстрелил в грудь 2-летнему брату

В результате инцидента маленький мальчик оказался в реанимации

В одном из городов Днепропетровской области четырехлетний ребенок выстрелил из пневматического оружия в своего двухлетнего брата. Пуля попала прямо в грудь мальчика. Ребенок с проникающей травмой грудной клетки был госпитализирован в медицинское учреждение.

Как во вторник, 13 сентября, сообщило издание "Днепровская панорама", согласно предварительным сведениям, мать обоих детей пришла с ними в гости к своей сестре, где женщины вместе выпивали спиртные напитки, пока дети играли во дворе. Когда старший мальчик вошел в дом, на видном городе он заметил пневматическое ружье и, взяв его в руки, случайно выстрелил в младшего брата.

Инцидент, в результате которого ребенок с тяжелой травмой был госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы, произошел 12 сентября около 15:30 в Днепровском районе города Каменского. Пока за жизнь мальчика борются днепровские медики.

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