"Убил замечательного человека": коп в Ровно во время ограбления застрелил военного, стали известны детали

Сообщается, что погибший был без оружия

Киевщина до сих пор приходит в себя от жестокого убийства девушки участником одного из популярных телешоу, а в Ровно уже случилась новая ужасная трагедия. Причем преступником в этот раз является сотрудник полиции.

Место преступления у обменника в Ровно

Как сообщает ровенское радио "Трек", вечером 19 июля 27-летний полицейский из Львовской области попытался ограбить пункт обмена валют в супермаркете возле городской больницы. Помешал ему доброволец роты быстрого реагирования местной терробороны, но коп выстрелил в него, нанеся смертельное ранение.

Место преступления у обменника в Ровно

Гибель побратима подтвердили в соцсетях Добровольческие формирования территориальной громады Ровно. Они также назвали его имя. "Роману Николайчуку было 42 года… В памяти родных, близких и собратьев роты быстрого реагирования ДФРМТГ №1 он навсегда останется улыбающимся, искренним, добрым, активным и смелым", — говорится в сообщении. Погибший был по образованию правоведом, увлекался спортом, туризмом, охотничьим собаководством, а в терроборону вступил в первые дни войны. У военнослужащего остались жена, дети и внуки.

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В комментариях к сообщению утверждают, что Николайчук во время нападения был без оружия. Также его описывают как замечательного человека и хорошего, настоящего и надежного друга.

Как сообщал "Телеграф", в Ровенской области сын директора местной АЭС жестоко убил пожилую женщину.