Под Киевом нарушителю комендантского часа прострелили обе ноги

Мужчина оказался преступником в розыске

Нарушителям ограничений военного положения в Украине порой достается как следует. Так в апреле в Кривом Роге нарушение режима светомаскировки наказали молотком. Разбили вызвавшую подозрения миганием автолампу. А в Броварах накануне находившийся на улице во время комендантского часа мужчина получил огнестрельные ранения ног.

Последствия задержания нарушителя в Броварах

Как сообщает телеграмм-канал "Реальный Киев", нарушителя заметили около часу ночи бойцы территориальной обороны. Он в это время шел куда-то по бульвару Независимости, хотя в Киевской области запрещено находиться вне помещения с 23:00 до 5:00 без наличия специального разрешения. Теробороновцы, конечно же, захотели проверить наличие такого разрешения у мужчины и попросили остановиться для этого. В ответ нарушитель не только не остановился, но и бросился наутек.

Вслед мужчине прозвучала очередь из автомата Калашникова. Задержание получилось настолько шумным, что крики и выстрелы слышали жители окрестных домов. В результате нарушитель получил ранение обеих ног и попал в больницу. Как выяснилось, это был 34-летний местный житель, находящийся в розыске за кражу.

Напомним, в Киеве всего за одну ночь в конце июня вручили 219 повесток мужчинам призывного возраста, которые нарушали комендантский час в ночных клубах.