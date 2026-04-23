"Мали стріляти на ураження": в Нацполіції зізналися, чому тягнули з ліквідацією стрілка в Києві

Копи намагались домовитись з чоловіком понад 40 хвилин

Голова Нацполу Іван Вигівський розповів подробиці ліквідації стрілка, який влаштував у Києві теракт. Він також прокоментував дії поліцейських, які втекли, почувши стрілянину.

Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна". За словами Вигівського, поліція дізналась про втечу копів з соцмереж.

Однак у будь-якому випадку цей інцидент виплив би під час службового розслідування. Адже переглядаючи записи з бодікамер, все одно б побачили, як вчинили правоохоронці Михайло Дробницький та Ганна Дудіна.

На запитання як патрульні пояснюють свої дії, голова Нацполу відповів: "Не зорієнтувалися. Не зорієнтувалися, тому що почалася стрільба".

Він додав, що коли почалась стрілянина, копи, які були поруч зі стрілком, могли відкрити вогонь на ураження. Однак цього не сталось, і після того, як чоловік зайшов в супермаркет, приблизно 40 хвилин велись переговори.

При цьому стрілок не озвучував конкретних вимог чи мотивів своїх дій. Спочатку він наполіг, що буде розмовляти лише з одним поліцейським, але це не дало результату. Тому було ухвалено рішення про ліквідацію, якою займався КОРД.

За словами Вигівського, навіть якщо людям здається, що зі стрілком не було сенсу розмовляти, поліція діяла в рамках чинного законодавства. Адже копи зобов'язані зробити усе можливе, аби вберегти життя людини, яке є найвищою цінністю згідно з Конституцією.

"У даній ситуації були перемовини, думали, що він може здатись, але не здався", — додав голова Нацполу.

Він також розповів, що у КОРДу було кілька схем ліквідації, у супермаркет вони зайшли з чорного ходу.

