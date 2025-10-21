Его называли гением. Теперь — насильником. Кто такой Андрей Билоус и что ему инкриминируют?

Как преподавателя театрального университета обвинили в систематических домагательствах — что известно о деле Андрея Билоуса

В Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого в январе 2025 г. произошел громкий скандал. Преподавателя и театрального режиссера Андрея Билоуса, в то время художественного руководителя "Молодого театра", обвинили в систематических сексуальных домагательствах в отношении студенток, среди которых несовершеннолетние.

История, начавшаяся с одного анонимного видео

20 января на YouTube появилось анонимное видео: девушка со скрытым лицом рассказала, что стала жертвой сексуальных притязаний со стороны своего преподавателя Андрея Билоуса. Она заявила, что педагог посылал ей интимные фото студенток и просил послать собственные, мотивируя это тем, что "другие уже это сделали". Позже она объяснила, почему начала говорить сейчас — молчала, потому что тогда девушкам было по 17-18 лет, а Билоус был гуру. После ее публикации разразилась волна схожих историй. Выпускник университета Валерий Филиппенко создал анонимную онлайн-форму, куда бывшие студентки стали посылать свои показания. Впоследствии заговорившая первой девушка раскрыла свое имя — София Сапожник.

Реакция университета и театра

Университет им. Карпенко-Карого объявил служебную проверку и отстранил Билоуса от преподавания. Как сообщили в вузе, по состоянию на 27 января получены четыре официальных жалобы по поводу "интимного и неэтичного общения" преподавателя со студентами. Андрей Билоус заявлял, что не признает вины, но "открыт до расследования". Несмотря на это, по решению КГГА, его отстранили от руководства "Молодым театром", а спектакли режиссера сняли с репертуара. Позже он подал заявление на увольнение по соглашению сторон.

Что говорят следователи

По данным Офиса Генпрокурора, Андрею Билоусу сообщили о подозрении в систематическом сексуальном насилии. Его имя не называется, но совпадает ряд других данных. Следствие установило, что с 2017 по 2023 он, используя служебное положение, принуждал студенток к интимным отношениям без их согласия.

В период с марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, две из которых на момент преступлений были несовершеннолетними. Офис генерального прокурора

Генпрокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что преподавателю доложено о подозрении в совершении сексуальных преступлений:

ч. 2 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины,

ч. 1 и ч. 2 ст. 153 УК Украины.

Судебное заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме. Однако Белоус дал комментарий журналистам:

С одной стороны, я очень рад, что наконец-то мне вручили (подозрение, — ред). Я смогу защищать себя полноценно, потому что до этого 9 или 10 месяцев меня поливали грязью. Я не был участником ни одного уголовного производства. Я был в статусе свидетеля. Теперь, наконец, я смогу себя защищать. Никакого вреда ни одной девушке я не причинил. Это единственное, что я могу сказать. Андрей Белоус, подозреваемый режиссер

Относительно отношений с девушками Белоус говорит — у него их было много. "У меня было много отношений. И что вы называете отношениями, я не знаю, что вы имеете в виду под отношениями. Поэтому я не хочу это комментировать. Потому что отношения бывают разные. То, что у нас со всеми этими людьми на протяжении многих лет были очень дружеские, тесные отношения. Они доверяли мне свои секреты".

Атмосфера страха за кулисами

Следователи и свидетели описывают "классическую схему покорения", те, кто отказали преподавателю, получали публичное унижение, теряли роли в спектаклях и рисковали быть отчисленными. Во время обысков в квартире и кабинете преподавателя изъяли телефоны и другие доказательства. Следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения.

Вручение подозрения Андрею Билоусу

Кто такой Андрей Билоус

48-летний Билоус – режиссер, драматург, актер и педагог. Бывший директор и художественный руководитель Молодого театра, лауреат государственной премии имени Довженко. В апреле 2025 года получил звание доцента. Университет Карпенко-Карого Билоус называл "своей мастерской", где воспитывал "будущих звезд сцены". Недавно стало известно, что режиссер объявил об открытии собственного театра – Dark Club Theatre.

Белоус за кулисами театра

На сторону режиссера встала часть студентов

После обнародования истории часть студентов и преподавателей встала на защиту Билоуса, называя его "гениальным педагогом", другие — обвиняют университет в молчании и круговой поруке. После публикаций о Билоусе в соцсетях распространился флешмоб #молча. С такими и другими лозунгами театралы и небезразличные в Киеве и Львове выходили на протесты против возвращения Билоуса к преподаванию и в театр.

Важно: если вы стали свидетелем или жертвой сексуального насилия — обращайтесь в полицию или по телефонам 1547 (правительственная горячая линия), 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) или 116 123 (с мобильного) — единственная в Украине национальная и бесплатная горячая линия.

