Изнасиловали и сожгли заживо: что случилось с убийцами Оксаны Макар, смерть которой всколыхнула всю Украину

Девушку подожгли заживо после жестокого избиения и изнасилования

Ужасное преступление против 18-летней Оксаны Макар в марте 2012 стало одним из самых резонансных в истории современной Украины. Он всколыхнул общество и поднял вопросы борьбы с насилием над женщинами, безнаказанностью и справедливостью в судах.

"Телеграф" в деталях рассказывает о деле.

Хронология событий

9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых мужчин заманили Оксану Макар в квартиру. Там они изнасиловали ее, пытались убить, а затем вынесли тело на заброшенное строительство и подожгли заживо.

Оксана Макар

Утром 10 марта случайный прохожий услышал крики и нашел девушку еще в живых. Она испытала ожоги более 50% тела, однако успела назвать имена своих нападающих. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Девушка была в тяжелом состоянии

В тот день подозреваемых задержали, но двоих отпустили под подписку о невыезде. Только после волны общественных протестов они были повторно арестованы.

12 марта Оксане ампутировали руку, а через несколько дней, 16 марта, ее перевезли в Донецкий ожоговый центр. Несмотря на усилия врачей и массовую поддержку сдававших кровь горожан, состояние девушки ухудшалось. Врачи сообщили о тяжелых осложнениях — поражении внутренних органов и двусторонней пневмонии.

29 марта сердце Оксаны Макар остановилось.

Суд

Следствие установило, что нападение было заранее спланировано. Трех фигурантов дела — Евгения Краснощека, Максима Присяжнюка и Артема Погосяна — признали виновными в групповом изнасиловании и попытке убийства.

Убийцы Оксаны Макар

В июне 2014 года Высший спецсуд Украины оставил в силе приговоры:

Евгений Краснощек получил пожизненное заключение;

Максим Присяжнюк – 15 лет лишения свободы;

Артем Погосян – 14 лет.

Поведение обвиняемых в суде вызвало возмущение: они неоднократно вели себя дерзко, а Краснощек даже аплодировал во время выступлений свидетелей.

Судьба осужденных в 2025 году

По состоянию на сегодняшний день все трое отбывают наказание в разных учреждениях:

Евгений Краснощек до сих пор находится в Николаевском СИЗО, однако готовится его этапирование в колонию максимального уровня безопасности. Он неоднократно пытался оспорить приговор, заявляя о якобы пытках во время следствия.

до сих пор находится в Николаевском СИЗО, однако готовится его этапирование в колонию максимального уровня безопасности. Он неоднократно пытался оспорить приговор, заявляя о якобы пытках во время следствия. Максим Присяжнюк отбывает наказание в колонии Запорожской области. Благодаря "закону Савченко" его срок сокращен, и он может выйти на свободу уже в 2026 году.

отбывает наказание в колонии Запорожской области. Благодаря "закону Савченко" его срок сокращен, и он может выйти на свободу уже в 2026 году. Артем Погосян находится в колонии, вероятно, на Днепропетровщине. С учетом сокращения срока он может освободиться уже в 2025 году.

