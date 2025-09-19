Пьяный бездомный изнасиловал и убил 11-летнего Родиона. Чем закончилась трагедия, всколыхнувшая Украину

Заманил ребенка в заброшенное здание конфетами

В Украине произошло немало ужасных преступлений, от которых кровь стынет в жилах. Не исключением стала и трагедия с Родионом Волковым, которого изнасиловал и убил пьяный бездомный.

"Телеграф" расскажет все подробности этого ужасного преступления, а также, что произошло с убийцей. Отметим, что трагедия произошла в Днепре в 2020 году. Это история всколыхнула всю Украину.

Убийство Родиона Волкова

Родион Волков, которому было 11 лет, пропал вечером 16 мая 2020 года. В последний раз на связь он выходил примерно в 19:00. Ночью родные подали заявление об исчезновении мальчика в полицию. Тогда мать настаивала, что к этому могут быть причастны другие подростки.

Уже днем 17 мая 2020 года обнаружили тело Родиона с признаками удушения. Впоследствии судмедэксперт подтвердил, что ребенка сначала убили, а потом уже изнасиловали. Спустя время полиция задержала подозреваемого, которому было 59 лет.

По данным следствия, мужчина заманил мальчика в свое жилище конфетами. А потом жестоко убил и изнасиловал. Фигурант на момент преступления был в состоянии алкогольного опьянения. Более того, оказалось, что это бездомный, который уже сидел в тюрьме. Жил тогда он в заброшенном здании бывшей психбольницы.

Там-то и произошло преступление. Подозреваемый сначала признал свою вину, но впоследствии начал отрицать ее. 59-летний убийца сказал, что ему подбросили тело мальчика. Однако камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина общался с парнем и уводил его куда-то. Более того, экспертиза подтвердила причастность бездомного к убийству.

"Увидел мальчика. Сразу же понял, что хочу с ним сделать. Подошел, завел разговор. Потом завел его в магазин и купил пакет конфет. Спросил, не хочет ли он посмотреть заброшенные корпуса психбольницы. Ребенок согласился", – признался на допросе мужчина.

Однако те, кто близко знал мальчика, удивлялись, почему он последовал за бездомным, который купил ему конфеты. Известно, что мальчик жил с мамой, дедушкой и бабушкой. Последняя работала медсестрой в той же психиатрической больнице, в одном из заброшенных корпусов которой и был убит Родион.

Что произошло с убийцей Родиона Волкова

В 2021 году суд вынес приговор 59-летнему мужчине. Его приговорили к пожизненному заключению по части 2 статьи 115 УКУ убийство, изнасилование — часть 4 статьи 152 УКУ, воровство — часть 2 статьи 185 УКУ.

Пока неизвестно, какая участь постигла бездомного, но с 2021 года он за решеткой. Однако мать во время суда неоднократно отмечала, что требует справедливого следствия. По ее словам, к преступлению якобы были причастны и другие лица.

