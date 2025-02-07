Суд наконец-то наказал мужчину, который пьяным зарезал девятиклассника в Киеве

Суд переносили 15 раз

Днепровский районный суд города Киева наконец-то вынес приговор по резонансному делу об убийстве 14-летнего парня, которое произошло осенью прошлого года. Александр Лобур, нанесший смертельный удар ножом подростка, приговорен к 12 годам лишения свободы.

Суд переносили 15 раз. Соответствующий приговор убийце опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Трагический инцидент произошел 22 октября 2023 возле одного из жилых домов в Днепровском районе столицы. Около 20:30 между нетрезвым 46-летним Александром Лобуром и несовершеннолетним возник конфликт из-за замечаний, которые мужчина сделал подростку. Злоумышленник сначала ударил парня ногой и дважды кулаком в голову, а затем достал складной нож и нанес удар в грудь.

Прибывшие на место происшествия медика полчаса боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось — травмы оказались несовместимыми с жизнью. После совершения преступления Лобур пытался скрыть доказательства, передав чем соседке на хранение.

В ходе судебного процесса обвиняемый частично признал свою вину. Он не отрицал факта нанесения ножевого ранения, но утверждал, что не собирался убивать подростка. По его словам, он нанес удар, потому что ему показалось, что потерпевший хотел его ударить.

Нож, которым было совершено убийство

Суд учел отягчающие обстоятельства: совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и присутствия ребенка. В то же время смягчающим обстоятельством стало искреннее раскаяние обвиняемого.

Кроме основного наказания суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего парня — Марины Пронькиной. С Александра Лобура взыскано 58 150 гривен материального и 10 миллионов гривен морального ущерба.

Ранее "Телеграф" также писал, что суд по этому делу постоянно переносили. А обвиняемый просился под домашний арест.