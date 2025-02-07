Суд нарешті покарав чоловіка, що п'яним зарізав дев’ятикласника в Києві

Суд переносили 15 разів

Дніпровський районний суд міста Києва нарешті виніс вирок у резонансній справі про вбивство 14-річного хлопця, яке сталося восени минулого року. Олександра Лобура, який завдав смертельного удару ножем підлітку, засуджено до 12 років позбавлення волі.

Суд переносили 15 разів. Відповідний вирок вбивці опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Трагічний інцидент стався 22 жовтня 2023 року біля одного з житлових будинків у Дніпровському районі столиці. Близько 20:30 між нетверезим 46-річним Олександром Лобуром та неповнолітнім виник конфлікт через зауваження, яке чоловік зробив підлітку. Зловмисник спочатку вдарив хлопця ногою та двічі кулаком у голову, а потім дістав складаний ніж і завдав удару в груди.

Медики, які прибули на місце події, пів години боролися за життя постраждалого, але врятувати його не вдалося — травми виявилися несумісними з життям. Після скоєння злочину Лобур намагався приховати докази, передавши ніж сусідці на зберігання.

Під час судового процесу обвинувачений частково визнав свою провину. Він не заперечував факту нанесення ножового поранення, але стверджував, що не мав наміру вбивати підлітка. За його словами, він завдав удару, бо йому здалося, що потерпілий хотів його вдарити.

Ніж, яким було скоєно вбивство

Суд врахував обтяжуючі обставини: скоєння злочину в стані алкогольного сп'яніння та в присутності дитини. Водночас пом'якшувальною обставиною стало щире каяття обвинуваченого.

Окрім основного покарання, суд задовольнив цивільний позов матері загиблого хлопця — Марини Пронькіної. З Олександра Лобура стягнуто 58 150 гривень матеріальної та 10 мільйонів гривень моральної шкоди.

Раніше "Телеграф" також писав, що суд у цій справі постійно переносили. А обвинувачуваний просився під домашній арешт.