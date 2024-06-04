Убийство 14-летнего парня в Киеве: суд над подозреваемым переносится в пятый раз

Рассмотрение дела началось еще в январе

Убийство 14-летнего парня, случившееся более полугода назад в Киеве, до сих пор не нашло своего справедливого наказания. Судебный процесс над подозреваемым, который нанес смертельный удар ножом, уже пятый раз переносится.

Судебное заседание должно пройти 2 июля этого года. О деталях пишет "Телеграф".

Что произошло

22 октября 2023, в выходной день, на детской площадке в одном из районов Киева, произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и подростком. Злоумышленнику не понравился ответ юноши на замечания, он выхватил нож и нанес 14-летнему парню удар в грудь.

Место преступления на улице Пражской 29/1

Врачи около получаса боролись за жизнь потерпевшего, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления. Нож, которым он нанес смертельный удар девятикласснику, попросил спрятать свою соседку. Но подозреваемого задержали, а вещественные доказательства изъяли.

Оружие убийства

Почему суд переносится

Причины перенесения судебных заседаний не разглашаются. Первое заседание должно было состояться еще 15 января 2024, но с тех пор дата рассмотрения дела менялась четыре раза. Суд назначен на 2 июля 2024 года.

Известно, что подозреваемому в убийстве было отказано в освобождение под домашний арест. Причиной стало то, что "обвиняемый не женат, не работает, не имеет постоянного источника дохода, что свидетельствует об отсутствии социальных связей, поэтому возникает необходимость в применении меры пресечения".

Также по реестру судебных решений выяснено, что у мужчины были кредиты. В 2023 году состоялось судебное заседание, где киевлянина было привлечено к ответственности.

Из реестра судебных решений

Напомним, возле одной из киевских многоэтажек, расположенных в Днепровском районе, мужчина зарезал несовершеннолетнего парня. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленником оказался местный житель 1977 года рождения. Причиной инцидента стал конфликт из-за замечаний, которые незнакомец сделал несовершеннолетнему.

По этому факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Но суд не может состояться почти полгода.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве завершили досудебное расследование убийства подростка на станции фуникулера. Сотруднику УГО, который убил 16-летнего парня, грозит пожизненное заключение.